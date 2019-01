L'edizione odierna di As torna a caldeggiare il nome dell'esterno classe '92 del Siviglia Pablo Sarabia per il Real Madrid. In scadenza di contratto a giugno 2020, l'ex canterano dei blancos ha rifiutato finora l'ipotesi del rinnovo e può liberarsi attraverso il pagamento di una clausola rescissoria da 18 milioni di euro.