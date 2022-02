Alvaro Odriozola è una delle sorprese più belle della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giocatore è arrivato a Firenze in prestito secco dal Real Madrid e la Fiorentina vorrebbe trattare con i Blancos per riscattarlo, ma ad oggi i piani del Real sembrano essere diversi. I dirigenti del Real Madrid, infatti, vorrebbero riportarlo alla base. Lo riporta AS.