Arrivano aggiornamenti sulla situazione del Real Madrid a due giorni dal clamoroso 1-4 subito al Bernabeu per mano dell'Ajax, che ha segnato l'eliminazione dei tre volte campioni in carica dalla Champions League. Nel tardo pomeriggio c'è stata una riunione negli uffici del presidente tra Florentino Perez e José Angel Sanchez, direttore generale del club. Per il momento la squadra resta in mano a Santiago Solari, ma da lunedì la situazione potrebbe cambiare. Passato il weekend - e la partita di Liga contro il Valladolid - il Real può tornare a uno dei suoi vecchi allenatori: José Mourinho - in pole position - e Zinedine Zidane sono a oggi le due opzioni più concrete per guidare fin da subito Sergio Ramos e compagni.