Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa prima della sfida contro il Girona, soffermandosi sul giallo in Champions di Sergio Ramos: "A Sergio è stata fatta una domanda capziosa. L'azione si spiega da solo, non servono speculazioni. Ramos si riferiva al fatto di aver forzato il fallo per la situazione di gioco, come ha spiegato lui. Ha dato una risposta pertinente".