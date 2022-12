Vedat Muriqi è il nome nuovo sul taccuino del Real Madrid. La dirigenza dei Blancos, stando a quanto riportato da Il Tempo, sta pensando al centravanti kosovaro, autore di 8 gol in 12 gare de La Liga dall’inizio di questa stagione, nel ruolo di vice di Karim Benzema. Il Maiorca lo valuta 20 milioni e non è intenzionata ad aprire una trattativa per la sua cessione.