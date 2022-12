Il Real Madrid pensa a riportare in Spagna Achraf Hakimi. Il giocatore del Paris Saint-Germain ha già vestito i colori dei blancos in passato, prima di esplodere definitivamente prima con i colori del Borussia Dortmund, poi con quelli dell'Inter. L'esterno potrebbe anche accettare una leggera diminuzione dello stipendio per vestire i colori delle Merengues. Lo riporta Relevo.