Rafaela Pimenta era presente ieri sera allo stadio Bernabeu per la sfida tra Real Madrid e Sporting Braga. L'agente che gestisce tra gli altri anche gli interessi di Erling Haaland è stata subito interrogata su una possibile discussione con Florentino Perez riguardo al futuro dell'attaccante norvegese. Repentina la sua risposta: “Ero lì con Maxwell ed Esteban Granero, ma ho presenziato già nella scorsa stagione per Real-City. Contatti con Florentino Perez per Erling Haaland? No”.