Rodrigo Riep, agente del fantasista colombiano Juan Fernando Quintero, di proprietà del Porto ma in prestito al River Plate, ha confermato l'interesse del Real Madrid sul suo assistito ai microfoni di Radio Continental: "Sì, l'interesse dei madrileni era reale per Quintero, anche se non sono state presentate offerte ufficiale. Florentino Perez ha parlato con il presidente della Colombia e gli ha detto che lo stava seguendo".