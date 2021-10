Il quotidiano ABC ha svelato le clausole rescissorie dei giocatori del Real Madrid: Gareth Bale e Karim Benzema hanno una clausola incredibile, da 1 miliardo di euro. Subito dietro il neo blancos David Alaba con clausola da 850 milioni. Seguono a ruota Vinicius, Luka Modric e Luka Jovic con clausola del valore di 750 milioni. Cifre irraggiungibili anche per Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Miguel Gutiérrez, Marco Asensio, Tibaut Courtois e Isco: per portarli via da Madrid senza trattativa servono 700 milioni di euro.