È improbabile che Aurelien Tchouameni lasci il Real Madrid quest'estate, nonostante Rio Ferdinand abbia incoraggiato il Manchester United a ingaggiarlo.

Il giocatore, 23 anni, ha rifiutato il Liverpool per passare al Real dal Monaco un anno fa e i suoi precedenti commenti suggeriscono che non lascerà la capitale spagnola fino a quando non lascerà il segno. È uno dei centrocampisti più entusiasmanti del calcio europeo, ma il Real, ingaggiando Jude Bellingham, ha involontariamente innescato speculazioni sul futuro di Tchouameni.