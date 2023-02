Tempo di rinnovi in casa Real Madrid. Secondo quanto riportato da OK Diario, i Blancos non sanno ancora quali siano le intenzioni di Toni Kroos riguardo il suo futuro. Tempo fa, tuttavia, il giocatore aveva dichiarato che avrebbe sciolto le riserve a febbraio. Al centrocampista tedesco verrà offerto un rinnovo annuale ma l'ipotesi che possa decidere di ritirarsi, a fine stagione, rimane sul banco.