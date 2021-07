In un intervista a Bild, Toni Kroos ha annunciato la sua intenzione di chiudere la carriera al Real Madrid. "Credo che il 2023 [anno della scadenza del contratto] sia appropriato, avrò 33 anni e deciderò se rinnovare per una stagione o due. La trattativa è ancora in corso, ma sono assolutamente certo che mi ritirerò al Real Madrid" le parole del centrocampista tedesco, che i giorni scorsi ha annunciato l'addio dalla propria nazionale.