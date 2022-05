Il Real Madrid, nonostante un finale di stagione che ha già visto la conquista della Liga, e una finale di Champions League da giocare, prosegue i preparativi in vista della prossima stagione. Oltre all'ormai rinomato obiettivo, che porta il nome di Kylian Mbappè, i blancos vogliono aggiungere nuova linfa al centrocampo.



Il quotidiano spagnolo SPORT riporta che, in quest'ottica, dalle parti di Madrid è tornato di moda il nome di Paul Pogba. Il centrocampista francese, in questa stagione, a causa degli infortuni, ha giocato solo 27 partite, segnando una rete e servendo nove assist. Il contratto del classe '93, con i Red Devils, è in scadenza nel 2022.