Florentino Pérez sembra non voler offrire a Toni Kroos un prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023. L’ascesa di Eduardo Camavinga ed il possibile arrivo di Aurélien Tchouameni potrebbero far cambiare aria al centrocampista tedesco. Due squadre su di lui: Manchester City ed Inter Miami. Lo riporta fichajes.net.