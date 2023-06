Il Real Madrid aspetta Kylian Mbappé, ma ha pronte tre alternative come riferisce Cadena Ser: la prima scelta di Ancelotti è Harry Kane, ma il Tottenham spara alto ed è forte la concorrenza del Bayern Monaco; la seconda pista porta a Victor Osimhen, ma anche in questo caso i 150 milioni di euro chiesti dal Napoli sono ritenuti eccessivi; in terza battuta c'è Dusan Vlahovic, che può lasciare la Juventus in estate a cifre più basse, inferiori ai 100 milioni di euro.