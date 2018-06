Dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione importante: secondo il Sun sulle tracce di Marco Asensio ci sono Manchester United, Chelsea e Paris Saint- Germain. Il quotidiano inglese spiega come, in caso di arrivo di Neymar a Madrid, lo spazio per il '96 diminuirebbe sensibilmente ed ecco che si aprirebbero scenari d'addio per uno dei più grandi talenti sfornati dalla cantera blanca negli ultimi anni. L'attaccante spagnolo ha giocato ben 53 gare sotto la guida Zidane nella stagione 17/18, segnando 11 reti.