L'accelerata era arrivata nella giornata di ieri e adesso è ufficiale,Operazione da70 milioni di euro più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di quattro anni più opzione per un'altra stagione."Real Madrid CF e Manchester United hanno concordato il trasferimento del giocatore Carlos Henrique Casemiro.Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e affetto per Casemiro, un giocatore che fa già parte della leggenda di questo club.Da quando è arrivato nel gennaio 2013 per giocare nel Castilla, all'età di 20 anni, Casemiro è stato uno dei giocatori più trascendentali in uno dei periodi più importanti e di successo della nostra storia. In questo periodo in cui ha difeso maglia e scudetto del Real Madrid, ha vinto 18 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 3 Leghe, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. A titolo individuale è stato nominato Miglior Giocatore nella finale della Supercoppa Europea vinta pochi giorni fa ad Helsinki ed è stato nominato per il Pallone d'Oro 2022.Oltre a questo brillante record, Casemiro rappresenterà sempre i valori del nostro club. Un giocatore esemplare che ha dato tutto per il Real Madrid.Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita.Lunedì prossimo, 22 agosto, alle 11:30, si svolgerà al Real Madrid City un atto istituzionale di omaggio e addio a Casemiro, alla presenza del nostro presidente Florentino Pérez.A seguito di questo atto, Casemiro apparirà davanti ai media nella sala stampa del Real Madrid City."