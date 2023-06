E' una giornata di addii in casa Real Madrid. Dopo Asensio e Mariano Diaz, il club spagnolo comunica ufficialmente la conclusione del contratto anche dell'attaccante belga Eden Hazard. "Il Real Madrid ed Eden Hazard hanno raggiunto un accordo per interrompere l'accordo in essere il prossimo 30 giugno 2023". L'ex Chelsea era legato ai blancos per un'altra stagione e, secondo quanto riferisce The Athletic, non è da escludere un ritiro dall'attività agonistica.