Il club spagnolo ha annunciato la separazione con l’attaccante che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Il calciatore ha vinto 17 titoli con i Blancos: 3 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 3 Campionati, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna.È arrivato al Real Madrid quando aveva solo 20 anni ed è riuscito a entrare nella storia del nostro club come parte di una squadra che è stata protagonista di uno dei nostri periodi di maggior successo. Marco Asensio ha vinto 17 titoli con il Real Madrid: 3 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 3 Campionati, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna. Noi madridisti non dimenticheremo mai la sua carriera e il suo comportamento esemplare durante tutto questo tempo.Il lungo messaggio diaffidato ai propri social:Cari tifosi del Real Madrid, oggi mi rivolgo a voi con un nodo alla gola e sentimenti contrastanti. Fin da giovanissimo, il Real Madrid è diventato la mia passione, il mio sogno e il mio obiettivo più caro., al suo presidente, al consiglio di amministrazione, agli allenatori e a tutte le persone che lavorano instancabilmente dietro le quinte per rendere questo club così speciale. Anche ai miei compagni di squadra. Ma non posso fare a meno dei nostri incredibili tifosi. Siete l'anima e il motore di questo club. La vostra passione, il vostro incoraggiamento e il vostro amore incondizionato sono ciò che ci spinge a dare tutto in ogni partita.Grazie cari tifosi del Real Madrid per il vostro supporto incondizionato. Ci rivedremo in un posto meraviglioso su questa strada del calcio".Si accendono, quindi, sempre più i riflettori di mercato sull'ormai ex giocatore dei Blancos con Milan, Juventus, Barcellona, PSG e alcuni club di Premier - Aston Villa su tutti - che stanno monitorando il giocatore da tempo.