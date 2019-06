la fine di questa telenovela di mercato era nell'aria già da diverso tempo, con lo stesso giocatore che aveva confermato dopo la finale di Europa League di essere pronto a lasciare il. La trattativa con il Real Madrid, mai nascosta da nessuna delle parti in causa, è giunta quindi al termine, con il talento belga che è riuscito a coronare il suo sogno di giocare con la maglia delle Merengues.Il Real per strappare il sì del Chelsea ha messo sul piattoin parte fissa, cui si potranno aggiungere ulteriorimadrileno, superando Bale e Cristiano Ronaldo (fermi a 100, senza bonus, e 94).Hazard ha firmato con il club spagnolo un, che lo legherà al Real fino al. L'intesa, in ogni caso, era già stata trovata da tempo, con il belga che già la scorsa estate si era detto pronto a lasciare Londra per trasferirsi in Liga. Certo, ci è voluto un anno di tempo, ma Hazard è diventato, finalmente, un giocatore del Real Madrid e sarà presentato al Santiago Bernabeu il 13 giugno, con i Blancos che hanno già dato il benvenuto al classe '91 con un breve video sui propri canali social.