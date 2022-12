Un gioiello sotto l'albero. Il Real Madrid si fa il regalo di Natale in anticipo e ufficializza l'arrivo di Endrick dal Palmeiras. Attaccante classe 2006, per molti è il miglior giocatore al mondo della sua generazione.

LE CIFRE - Un investimento da 60 milioni di euro più bonus, contratto fino al 2027 con opzione per altre tre stagioni. Il giocatore si unirà al Real soltanto dal 2024, al momento del compimento dei 18 anni.



IL COMUNICATO DEL REAL MADRID - "Real Madrid CF, Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick e la sua famiglia hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore potrà passare al Real Madrid quando raggiungerà la maggiore età nel luglio 2024. Fino ad allora, Endrick continuerà la sua formazione all'SE Palmeiras. Il giocatore si recherà a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture del nostro club".

- "Palmeiras, Real Madrid-ESP e i rappresentanti dell'attaccante Endrick sono arrivati giovedì (15), un accordo per il trasferimento del giocatore al club spagnolo nel luglio 2024, quando compirà 18 anni. I termini e i valori dell'operazione sono confidenziali".- Le prime parole di Endrick dopo l'ufficialità: "Finché non passerò al Real Madrid, e ancora di più. Cercando di aumentare il numero di gol, di vittorie e di trofei in bacheca. Ringrazio il Palmeiras, il club del mio cuore, per avermi dato la possibilità di diventare quello che sono oggi aiutandomi a realizzare tutti i mei sogni, rispettando i miei desideri e quelli della mia famiglia".