Il Real Madrid non avrà a disposizione Eden Hazard per la sfida contro l'Atalanta. Il centrocampista belga si è infatti infortunato e gli esami clinici a cui si è sottoposto hanno confermato una lesione la muscolo psoas della gamba destra.



IL COMUNICATO

In ​seguito ai test effettuati oggi dai servizi medici del Real Madrid sul nostro giocatore, Eden Hazard, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare allo psoas destro. La sua guarigione continuerà ad essere valutata.