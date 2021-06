Sergio Ramos saluta ufficialmente il Real Madrid. Dopo una storia d'amore durata 16 anni, il difensore andaluso lascia il club della capitale spagnola in scadenza di contratto. A confermarlo è la stessa società, che ha preannunciato una conferenza stampa di commiato per le 12.30 di domani: "Il Real Madrid rende noto che domani avrà luogo un atto istituzionale di tributo e di saluto del nostro capitano Sergio Ramos, alla presenza del presidente Florentino Perez. A seguire, Sergio Ramos prenderà parte a una conferenza stampa in via telematica per rispondere alle domande della stampa".



Con la maglia merengue, Ramos ha conquistato 5 campionati spagnoli, due Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppe europee e 4 Mondiali per club.