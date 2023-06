Come si legge nel comunicato ufficiale del Real Madrid, "il Real Madrid e l'Espanyol hanno concordato il prestito del giocatore Joselu, che sarà legato al club blanco per la prossima stagione, con opzione di acquisto al termine della stessa.



Joselu è entrato nell'accademia del Real Madrid all'età di 20 anni e ha giocato due stagioni al Castilla. Ha debuttato con la prima squadra del Real Madrid nel 2011.Joselu è un nazionale della Spagna, con la quale è stato appena proclamato campione della Nations League 2023. Martedì 20 giugno, alle 11:00 al Real Madrid City, Joselu sarà presentato come un nuovo giocatore del Real Madrid. Successivamente, Joselu apparirà davanti ai media".



Joselu, classe 1990, si è messo in grande evidenza nella Nations League vinta dalla Spagna in finale contro la Croazia. Suo il gol decisivo nella semifinale contro l'Italia, il gol del 2-1 all'88'.