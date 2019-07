Attraverso una nota ufficiale, il Real Madrid ha comunicato che Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro dei Blancos a Montreal: "Il nostro allenatore sarà assente dal ritiro pre-campionato per motivi personali. Fino al suo ritorno, le sessioni saranno guidate dal secondo allenatore, David Bettoni".



Secondo quanto riporta AS, l'ex attaccante francese ha dovuto lasciare il Canada a causa di problemi familiari, ma dovrebbe tornare a guidare le Merengues entro pochi giorni. La speranza del Real Madrid è quella di avere nuovamente Zidane in panchina entro la prima amichevole estiva, in programma tra la notte di sabato 20 e domenica 21 luglio contro il Bayern Monaco.