Ultima opportunità per Dani Ceballos. Secondo quanto riportato da AS, Carlo Ancelotti valuterà l’apporto del centrocampista spagnolo nei prossimi mesi, prendendo successivamente una decisione definitiva per il suo futuro. In questa stagione, ha collezionato solo 209 minuti in campo. Il Real Valladolid rimane alla finestra, pronto ad inserirsi, visto il contratto in scadenza il prossimo giugno per l’iberico.