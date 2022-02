Il Real Madrid ha presentato da giorni un'offerta all'entourage di Mbappé ed ora è infastidita dall'atteggiamento del fuoriclasse francese. Secondo quanto riporta The Times, infatti, Florentino Perez avrebbe mandato un ultimatum sottolinenando come la proposta messa sul piatto non starà lì in eterno e nel caso non avverrà in tempi brevi il Real Madrid virerà su un'altra stella.