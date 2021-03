Ultimatum del Real Madrid a Sergio Ramos: deve accettare l'offerta di Florentino Perez entro fine marzo. Come scrivono in Spagna, il capitano delle Merengues, in scadenza di contratto, non ha ancora sciolto i suoi dubbi sull'offerta del presidente della Casa Blanca, che ha proposto un rinnovo annuale (più opzione per un secondo) a cifre più basse di quelle attuali.