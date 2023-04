Il futuro di Eden Hazard è ancora incerto. I continui infortuni non hanno permesso al belga di esprimere il suo massimo potenziale al Real Madrid. Una sua possibile cessione non è più un ipotesi. Secondo Fichajes.net, l'ex Chelsea è entrato nel mirino del Newcastle di Eddie Howe, con il quale inizierà i colloqui nelle prossime settimane. Il suo contratto scade nel 2024, ma questa possibilità può essere utile ad entrambe le compagini per mettersi alle spalle una brutta esperienza.