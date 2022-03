Jesús Vallejo non ha intenzione di lasciare il Real Madrid nonostante ha giocato solo 14 minuti in 3 partite tra tutte le competizioni in questa stagione. L'obiettivo è rinnovare ed essere un tassello importante nelle rotazioni, nonostante il Real Madrid stia cercando un nuovo difensore centrale per il mercato della prossima estate. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.