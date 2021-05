Secondo l'edizione tedesca di Goal.com, il nome più gettonato per sedersi sulla panchina dell'Eintracht Francoforte è quello di Raúl González Blanco. L'attuale allenatore del Real Madrid Castilla è uno dei favoriti per sedersi sulla panchina delle aquile, il quale prenderebbe in mano la squadra al posto di Adi Hütter, che dirigerà il Borussia Monchengladbach a partire dalla prossima stagione.