Il Real Madrid ha trovato in Eder Militao il grande difensore centrale che cercava da anni. Sebbene, non abbia iniziato con il piede giusto nella sua prima stagione, a poco a poco ha guadagnato l'affetto dei tifosi e il rispetto dei suoi compagni di squadra. Il suo agente, durante un’intervista a TvPlay, come riporta Fichajes, ha detto che il suo assistito, nonostante abbia molte richieste, ha intenzione di continuare più a lungo possibile con i Blancos.