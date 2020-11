In casa Real Madrid sembra ormai cosa fatta per il rinnovo del terzino classe ’92 Dani Carvajal. Il laterale difensivo, come riporta Tuttosport, estenderà il suo contratto con i Blancos portandolo dalla scadenza attuale, prevista per il 2022, ad un nuovo termine fissato per il 2024.

La trattativa tra l’entourage dello spagnolo e la società sembra in dirittura d’arrivo in questi giorni; esito positivo dettato anche dagli ottimi rapporti tra le due parti.