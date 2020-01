Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, parla dopo la vittoria nella Supercoppa spagnola, dove è stato espulso, sullo 0-0, nei supplementari, a pochi minuti dal termine, per un fallo su Morata lanciato a rete. Queste le parole dell'uruguaiano: "Ho commesso un fallo che non dovrebbe mai essere fatto nei confronti di un collega. Mi sono scusato, non ho fatto una bella cosa ma era l'unica da fare in quel momento. Sono felice per il titolo. Ho parlato con Simeone e mi ha detto alcune cose che non posso riferire, ma che gli fanno onore".