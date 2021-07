Secondo il Daily Mirror, il Real Madrid avrebbe offerto al Manchester United Vinicius Junior. I blancos hanno bisogno di cessioni per finanziare l'assalto a Mbappe, e il brasiliano potrebbe essere sacrificato. I red devils si sono detti interessati al giocatore, ma dopo aver pagato 73 milioni di sterline per Sancho, hanno ritenuto troppo alta la sua valutazione di 68,5. Per questo gli spagnoli sarebbero aperti anche ad un prestito, che gli garantirebbe di risparmiare almeno sullo stipendio.