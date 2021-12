Grande protagonista del Real Madrid, Vinicius junior ha parlato così del suo futuro: "Voglio lavorare duro per vincere il Pallone d'Oro ed essere sempre al massimo. Se continuo così posso vincerlo, ma l'importante è conquistare tanti titoli con il Real Madrid. La clausola di cento milioni? No, meglio non mettere nessuna cifra. Tanto voglio restare qui a Madrid".