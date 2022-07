Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, ha parlato al sito della UEFA in vista della Supercoppa Europea da giocare contro l'Eintracht Francoforte:



"È fondamentale riuscire a vincere più partite possibili, specie se si tratta di titoli così importanti. Andremo con tutta la voglia che abbiamo di vincere il primo titolo della stagione, come da DNA del club. Abbiamo giocatori che sanno affrontare sfide come la Champions League".



GOL IN FINALE - "Giusto coronare con una vittoria la meravigliosa stagione. Il gol è stata una sensazione irripetibile, indescrivibile. Non ho modo di spiegarlo, chi ha giocato sa quanto ti possa rendere felice".



CON BENZEMA - "Da quando sono arrivato, Karim mi dice sempre di essere più coraggioso, di giocare per tirare o per il passaggio vincente, altrimenti di tenere il pallone. La nostra connessione è stata molto buona".