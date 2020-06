Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Espanyol, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche del proprio futuro: "Quanto resterò qui? Non so, non programmo nulla nella mia testa. Quello che mi anima è il giorno per giorno. Nella mia testa sono sempre stato un calciatore, sono stato calciatore quasi 18 anni. Dicevo che non sarei stato allenatore e oggi lo sono, logora molto e vedremo. Sicuramente non per vent'anni. Se mi piacerebbe allenare Mbappé? Ho la fortuna di stare qui in questo club e allenare qui. Anche se non piace la parola fortuna, bisogna credere in quello che si fa, sfruttare quello che si ha. Fino a quando? Questo non importa, per questo vivo giorno pr giorno. Posso dire di essere fortunato ad allenare i migliori giocatori. Mahrez? Molto forte, è un giocatore diverso. Bravo tecnicamente e verticale, è veloce con la palla. Ma non è un mio giocatore".