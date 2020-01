Paul Pogba al Real Madrid a gennaio? Il tecnico delle merengues Zinedine Zidane sceglie il no comment sui rumors che riguardano il centrocampista del Manchester United: "Non risponderò, non dirò nulla. È un giocatore di un'altra squadra. La cosa importante per lui, perché è infortunato, è tornare a giocare presto, gli auguro il meglio".