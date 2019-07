In casa Real Madrid si dibatte sull'operazione per strappare al Manchester United Paul Pogba. Il centrocampista francese è il grande sogno di Zinedine Zidane: il tecnico stravede per il suo connazionale ed è disposto a tutto pur di averlo in squadra. Non la pensa allo stesso modo la dirigenza dei Blancos. Secondo molti esponenti dei piani alti, la spesa onerosa per il giocatore non troverebbe ai loro occhi una giustificazione. Così, attualmente, permane l'incertezza. Al contrario, la Juventus sembra convinta dell'operazione e spera di concludere rapidamente l'affare.