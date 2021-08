che non è ancora così certo. Perché la bombaha acceso il mercato e può muovere pedine di primissimo livello.compreso. Sì, perché lo sbarco adella Pulce, presentato al suo nuovo popolo in grande stile, insieme ad, porta Kyliana guardarsi attorno, a un anno dalla scadenza del suo contratto col PSG.Ilvuole Kylian, è noto. E le Merengues aspettano aperture, in questo senso, da, per regalare un colpo che la Madrid blanca attende da due anni: la scorsa sessione non sono arrivati colpi alla, fermo a quell'di ormai due anni fa, che non è mai riuscito a incidere. La situazione economica non è semplice, ma neanche quella contrattuale di Mbappé, visto che c'è il rischio di perderlo a zero tra un anno. E qui subentra Ronaldo...- Nei sogni parigini c'è quello di presentarsi ai nastri di partenza con il tridente, che, sulla carta, diventa uno dei più interessanti della storia del calcio, con 3 fuoriclasse assoluti, che hanno segnato un'epoca, nella stessa squadra., in grado di pagargli quel contratto da 31 milioni di euro che il portoghese chiede, con la Juve che così potrebbe pescare, sempre a Parigi, un giocatore come Mauro, affidando le chiavi del proprio attacco a Paulo, dopo aver rispettato il suo contratto con la Juventus. Ore calde, giorni intensi: il mercato può accendersi in questi ultimi 15 giorni. Coi top player protagonisti assoluti.