Enrico Mentana, direttore del Tg La 7, noto tifoso dell'Inter, dice la sua, a Tuttocampo.it, dell'addio di Lukaku e del momento dei nerazzurri: "Da tifoso dell'Inter non fa piacere. E' stato il capocannoniere della squadra che ha vinto lo scudetto. È brutto, però penso che, avendo una certa età, ho visto andar via Ronaldo il Fenomeno, ho visto andare Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic, ho visto andar via anche Karl-Heinz Rummenigge. Ci può stare, può succedere; è anche questo il calcio. Ma non per questo smetterò di tifare Inter. Bisogna vedere, abbiamo un buon tecnico come Simone Inzaghi, abbiamo Lautaro Martinez e si può sperare che con loro e con chi arriverà si possa far bene. Sapevamo che andavamo incontro a una stagione difficile per per via dei problemi economici dei proprietari, vediamo cosa succederà".