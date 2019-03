Nella notte di Oporto la Roma è uscita con le ossa rotte, un'eliminazione cocente e fra tante polemiche dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Chi non è riuscito a ripetere la straordinaria gara di andata in cui, con una doppietta, aveva regalato la vittoria per 2-1 ai giallorossi è sicuramente Nicolò Zaniolo. Condizionato dal cartellino giallo rimediato forse troppo in anticipo, la stellina italiana si è limitata ad una seppur buona gestione della palla che, però, non è bastata per accendere la fiamma della qualificazione ai quarti.



SCOUT DEL REAL - Per Zaniolo era sicuramente una gara importante anche se nel corso delle ultime partite stagionali ha imparato ad avere su di sé gli occhi di tutta Italia e anche di mezza Europa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tuttavia, nella serata di ieri sugli spalti del Do Dragao erano presenti emissari di un top club importante e pronto ad investire su di lui. Scout del Real Madrid erano infatti accreditati allo stadio per visionarlo dal vivo. SFIDA ALLA JUVE - La missione degli osservatori delle Merengues si intreccia anche in un doppio gioco di mercato che riguarda la Juventus. Sì perchè è nota da tempo la stima del ds bianconero Fabio Paratici sia per Nicolò Zaniolo (da ricordare il famoso 'pizzino' con su segnato i 40 milioni di budget per lui in vista della prossima estate). Il trequartista italiano non è però l'unico obiettivo conteso. Gli scout del Real hanno visionato anche Eder Militao, difensore già vicinissimo al passaggio alle Merengues, ma corteggiato anche dai bianconeri. Osservati speciali, promossi con riserva. I destini di Juve e Real si intrecciano ancora.