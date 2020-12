Avvio di stagione fortemente positivo quello della Real Sociedad. Il club basco è secondo in Liga alle spalle dell'Atletico Madrid. Tra i protagonisti c'è sicuramente Alex Remiro, estremo difensore classe '95, che ha subito solo 8 gol in 16 partite. Giovedì la Real Sociedad affronterà il Napoli per l'ultima gara del girone di Europa League. Il procuratore di Remiro, Francisco Valdivieso, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:



NAPOLI-REAL SOCIEDAD - "Immagino che la Real verrà a Napoli per esercitare il solito stile di gioco, quello impartito da mister Alguacil. Provare a vincere sempre. A maggior ragione perché la vittoria sarà l'unico risultato a disposizione".



NAPOLI - "Alex sa che il Napoli è una grande squadra, pronta anche per la Champions League. Rispetto e considerazione massima per il club napoletano, che tra l'altro anche in Serie A occupa posizioni da vertice".



FUTURO A NAPOLI - "Un'esperienza a Napoli? Per la crescita di un calciatore è importante confrontarsi con altri campionati ed altre culture. A maggior ragione l'Italia e in particolar modo Napoli, grande città del Sud. Certo che ne sarebbe felice".