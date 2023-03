, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma in Europa League.“Prima di giocare una partita di ritorno, c’è quella di domani. Se non andiamo in campo per vincere sarà difficile. Giocheremo contro un grande allenatore che ha vinto tutto e con una squadra che sta bene”.“L’erba è forse un po’ alta, ma il terreno è in buone condizioni”.“Anche quando le cose andavano bene dicevo che la cosa più importante era la partita successiva e ora vale lo stesso. Cerchiamo di migliorare sempre. Domani giochiamo contro la Roma e Mourinho, potete immaginare la voglia che abbiamo. Ci sono stato da tifoso all’Olimpico e sono sicuro che domani lo stadio esploderà”- “Abbiamo tutti ben chiara la situazione. Sono poche le squadre in corsa e non tutte arrivano a marzo. Vogliamo arrivare ora fino ad aprile, rispettando l’avversario e l’allenatore. La Roma sta affrontando un ottimo momento. Io ho voglia di vedere come la squadra si comporterà in uno scenario del genere. L’obiettivo è lasciare aperto il discorso qualificazione”.- “Se domani riusciremo a fare la partita che ho in mente sono certo che ce la giocheremo. Non è poi sufficiente dirlo qui, bisogna dimostrarlo in campo e non sarà facile. Le partite e i turni europei vanno giocati e spero che domani riusciremo a fare la partita che vogliamo. Spero i tifosi al seguito tornino a casa orgogliosi”.- “Sanno fare bene tante cose. Quando vuole può pressare alto e con aggressività. Quando gioca con un blocco medio-basso ha pochi punti deboli. Concede poco. Sul piano offensivo anche è forte con giocatori di grande qualità, pericolosa sia nelle transizioni che nel gioco posizionale. A parte il Napoli che sta facendo cose straordinarie, la Roma è in ottima forma e per poco non ha fermato il Napoli”.“Se lo dice è perché lo sente. È la sua opinione. Anche io non posso che ribadire che per me come allenatore è un punto di riferimento. Ha vinto non so quanti titoli e anche io non posso che spendere parole belle per lui e per le sue squadre, a cui ha dato un grande carattere competitivo. Anche io domani che tesso le sue lodi voglio vincere”.“E’ una settimana già che si allena e non ci sono stati contrattempi. Tutti quelli che sono qui stanno bene”.