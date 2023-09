La Champions League 2023/24 dell'Inter parte questa sera a partire dalle 21 quando alla Reale Arena, meglio nota come Anoeta, affronterà la Real Soceidad per la gara d'esordio del

gruppo D. Simone Inzaghi riparte dalla finale persa a Istanbul e vuole provare a ripetersi. Di fronte si troverà la sorpresa della 4a urna, la società basca che torna in questa coppa dopo la stagione 2013/14 per la sua terza volta assoluta nella sua storia.



STATISTICHE - Gli unici incontri precedenti tra Real Sociedad e Inter si sono svolti nella Coppa UEFA 1979/80, con gli italiani che hanno vinto 3-2 nel punteggio aggregato (3-0 in casa, 0-2 in trasferta). L'Inter ha però vinto solo una delle sue 13 trasferte contro squadre spagnole in Champions League (2N, 10P), con una vittoria per 5-1 contro il Valencia nella fase a gironi del 2004/05. Nessuna squadra ha mantenuto più volta la porta inviola rispetto all’Inter nella scorsa stagione di Champions League, con otto clean sheet, il massimo registrato dai nerazzurri in una singola stagione. Il prossimo gol dell'Inter sarà il 200º dei nerazzurri in Champions League: diventerà così la terza squadra italiana a raggiungere questo traguardo dopo la Juventus (344) e il Milan (250).



SINGOLI - Solo Kevin De Bruyne (6) ha fornito più assist di Federico Dimarco (5) nella scorsa Champions League, che rappresentano il massimo di un giocatore dell'Inter in una singola stagione della competizione dal tempo di Samuel Eto'o nel 2010/11 (5).



LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL SOCIEDAD (4-4-2) Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, Oyarzabal.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.