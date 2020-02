L'attaccante classe '99 della Real Sociedad Alexander Isak ha parlato ad Aftonbladet del suo futuro, dopo i rumors circa un diritto di riacquisto da 30 milioni di euro a disposizione del Borussia Dortmund per riportalo in Germania: "Non ho alcuna intenzione di tornare lì, per quanto sia a conoscenza di questa clausola stipulata tra i club. Il mio futuro è alla Real Sociedad, penso solo a questo". Il suo contratto scade a giugno 2024.