Takefusa Kubo può essere uno dei protagonisti dei Mondiali in Qatar. Il giocatore giapponese, attualmente in forza alla Real Sociedad, ha fornito alcune ottime prestazioni in questo primo scorcio di stagione. Intervistato da Marca, l’esterno offensivo originario del Sol Levante ha risposto così ai rumors su un possibile ritorno al Real Madrid: “In questo momento sono un giocatore della Real Sociedad e non penso a nient’altro”.