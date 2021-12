La priorità del Real Sociedad e quella di Adnan Januzaj è quello di trovare un accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno ma al momento c'è distanza sull'ingaggio, riporta AS. Nel caso non si trovasse l'accordo con 26enne esterno destro belga, il club biancoblu avrebbe pronto Juan Mata, 33enne esterno spagnolo del Manchester United, come sostituto.