Real Sociedad-Maiorca e Athletic Bilbao-Atletico Madrid: dove vedere in chiaro le semifinali di Coppa del Re

E' il momento dei novanta minuti decisivi per accedere alla finalissima di Coppa del Re: Real Sociedad e Maiorca da una parte, Athletic Club di Bilbao e Atletico Madrid dall'altra, due partite da giocare nel Paese Basco ancora in bilico dopo le due gare d'andata. Si comincia con la gara tra gli txuri-urdin di San Sebastian e gli uomini delle Baleari, che a Son Moix, in casa del Maiorca, hanno pareggiato 0-0. Calcio d'inizio alle 21:30. Giovedì 29, invece, in campo a San Mamès Athletic e Atletico con i locali che devono difendere l'1-0 strappato al Civitas Metropolitano di Madrid.



DOVE VEDERLE IN CHIARO - Entrambe le partite saranno visibili gratis sia su Telelombardia, canale 10 del digitale terrestre (solo in Lombardia, Liguria, province di Verona e Venezia), sia attraverso il canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, che si è assicurata i diritti delle fasi finali della competizione nazionale spagnola, vinta l'anno scorso dal Real Madrid sull'Osasuna. Importantissimo superare le semifinali dato che entrambi i posti all'ultimo atto valgono un posto nella Final Four di Supercoppa spagnola.